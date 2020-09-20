20Сен/20
Разноцветный френч

7 идей для осеннего маникюра 2020

Модные тренды

Осень насыщена красками — почему бы не перенести их на ногти? Давайте посмотрим, какой маникюр рекомендуют трендсеттеры этой осенью. Френч в неожиданных исполнениях В этом сезоне классический французский маникюр обретает новые краски.Читать далее…

17Сен/20
Прическа Грейс Келли

Грейс Келли: секреты совершенного образа

История моды, Модные тренды

Оскароносная актриса, принцесса Монако, икона стиля целого поколения и любимица Хичкока — все это она — обворожительная Грейс Келли. Ее кинокарьера длилась недолго и пришлась на расцвет стиля new look. Главное требованиеЧитать далее…

17Сен/20
пряжа из хлопка

Что можно сшить из хлопковой пряжи

Модные тренды, Одежда

Вещи из хлопка традиционно считаются экологичными, долговечными и комфортными. С дизайном вещей из хлопка можно экспериментировать бесконечно. Вязаная одежда из хлопковой пряжи который сезон остается в тренде. В крупных сетевых магазинах ценаЧитать далее…

13Сен/20
как выглядит цикорий

О полезных свойствах цикория и не только

Здоровый дух

Цикорий — это некая альтернатива кофе. Мы знаем, что напиток из цикория утоляет чувство голода и обладает противовоспалительным эффектом. Но так ли он полезен? Цикорий и его корень Корни цикория являются богатымЧитать далее…

11Сен/20
зубная паста с фторидами

Зубная паста с фтором опасна?

Здоровый дух

Производители зубных паст в течение последних лет десяти подчеркивают отсутствие в составе фтора как их конкурентное преимущество. Потребитель, привыкший к еде «без глютена», газировке «без сахара», шампуням «без парабенов», на полке вЧитать далее…

08Сен/20
Модные кейпы 2020

Модные идеи для осеннего пальто

Модные тренды, Одежда

Для холодной осени нужно теплое пальто. Если Вы подыскиваете новую верхнюю одежду — ниже несколько идей для вдохновения. Хорошая новость! Если Вы купили пальто прошлой осенью или нынешней весной, с большой долейЧитать далее…

05Сен/20
пальто в клетку

6 трендов Осени 2020 в одежде

Модные тренды, Одежда

Осень — прекрасное время для обновления гардероба. Практически все магазины возобновили оффлайн-деятельность, поэтому можно смело ходить по торговым центрам и примерять обновки. Итак, на что следует обратить внимание осенью 2020 года. КожанаяЧитать далее…

01Сен/20
liposakcziya 597x270 - В каких странах чаще всего делают пластические операции

В каких странах чаще всего делают пластические операции

Красота

Что-то изменить в себе хочет практически любая девушка. Одни не против «откачать» жир с бедер и живота, другие — сделать грудь более привлекательной, третьи — подкорректировать форму носа. Интересно, что в рядеЧитать далее…

31Авг/20
Эль Фаннинг платья в Великой

Наряды в сериале «Великая»

История моды

Сериал «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом, вышедший в 2020 году, наделал много шума. Одни оценили юмор и непосредственность картины, другие откровенно ругали сериал за высмеивание русской истории и абсурдное поведениеЧитать далее…

29Авг/20
Edson Brandao 1 604x270 - Где они взяли эликсир молодости?

Где они взяли эликсир молодости?

Здоровый дух, Красота

Как Вы думаете, сколько этому парню лет? 25? 30? Эдсону Брандао из Нидерландов 53 года! Эдсон Брандао, выглядит в 53 на 25 Восходящая звезда «Инстаграма» с 26 тыс. подписчиков активно делится сЧитать далее…