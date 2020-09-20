7 идей для осеннего маникюра 2020

Осень насыщена красками — почему бы не перенести их на ногти? Давайте посмотрим, какой маникюр рекомендуют трендсеттеры этой осенью. Френч в неожиданных исполнениях В этом сезоне классический французский маникюр обретает новые краски.Читать далее…
Грейс Келли: секреты совершенного образа
Оскароносная актриса, принцесса Монако, икона стиля целого поколения и любимица Хичкока — все это она — обворожительная Грейс Келли. Ее кинокарьера длилась недолго и пришлась на расцвет стиля new look. Главное требованиеЧитать далее…
Что можно сшить из хлопковой пряжи
Вещи из хлопка традиционно считаются экологичными, долговечными и комфортными. С дизайном вещей из хлопка можно экспериментировать бесконечно. Вязаная одежда из хлопковой пряжи который сезон остается в тренде. В крупных сетевых магазинах ценаЧитать далее…
О полезных свойствах цикория и не только
Цикорий — это некая альтернатива кофе. Мы знаем, что напиток из цикория утоляет чувство голода и обладает противовоспалительным эффектом. Но так ли он полезен? Цикорий и его корень Корни цикория являются богатымЧитать далее…
Зубная паста с фтором опасна?
Производители зубных паст в течение последних лет десяти подчеркивают отсутствие в составе фтора как их конкурентное преимущество. Потребитель, привыкший к еде «без глютена», газировке «без сахара», шампуням «без парабенов», на полке вЧитать далее…
Модные идеи для осеннего пальто
Для холодной осени нужно теплое пальто. Если Вы подыскиваете новую верхнюю одежду — ниже несколько идей для вдохновения. Хорошая новость! Если Вы купили пальто прошлой осенью или нынешней весной, с большой долейЧитать далее…
6 трендов Осени 2020 в одежде
Осень — прекрасное время для обновления гардероба. Практически все магазины возобновили оффлайн-деятельность, поэтому можно смело ходить по торговым центрам и примерять обновки. Итак, на что следует обратить внимание осенью 2020 года. КожанаяЧитать далее…
В каких странах чаще всего делают пластические операции
Что-то изменить в себе хочет практически любая девушка. Одни не против «откачать» жир с бедер и живота, другие — сделать грудь более привлекательной, третьи — подкорректировать форму носа. Интересно, что в рядеЧитать далее…
Наряды в сериале «Великая»
Сериал «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом, вышедший в 2020 году, наделал много шума. Одни оценили юмор и непосредственность картины, другие откровенно ругали сериал за высмеивание русской истории и абсурдное поведениеЧитать далее…
Где они взяли эликсир молодости?
Как Вы думаете, сколько этому парню лет? 25? 30? Эдсону Брандао из Нидерландов 53 года! Эдсон Брандао, выглядит в 53 на 25 Восходящая звезда «Инстаграма» с 26 тыс. подписчиков активно делится сЧитать далее…